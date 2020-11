Eva Jinek nodigt EU-commissaris uit voor show na pleidooi Lubach

Eva Jinek heeft EU-commissaris Stella Kyriakides van Volksgezondheid uitgenodigd voor een gesprek in haar programma. Dat heeft RTL maandag laten weten. Eva gaat graag in gesprek met de Europese bewindsvrouw, laat haar redactie weten.

De vraag is alleen wanneer Kyriakides naar Nederland kan komen; vanwege de coronamaatregelen in heel Europa worden "overbodige reishandelingen" momenteel met klem afgeraden.

Het programma Zondag met Lubach besteedde dit weekend voor de tweede maal aandacht aan Kyriakides, die eind 2019 aantrad als commissaris. Lubach riep in de uitzending van afgelopen zondag talkshowhost Eva Jinek op Kyriakides een keer als gast uit te nodigen in haar programma.

Sjoemelmethodes

Lubach uitte tot twee keer toe kritiek op de zogeheten ISO-methode die in de EU wordt gebruikt om schadelijke stoffen in sigaretten te meten. Volgens het RIVM en Lubach kan met die methode worden gesjoemeld met de teer-, nicotine- en koolmonoxidewaardes. Lubach riep de Cypriotische commissaris in een tweet op de betere ‘Canadian Intense’-methode in te voeren en hij vroeg kijkers haar te gaan volgen om haar aandacht voor het onderwerp te trekken.

Kyriakides liet in november 2019 via haar woordvoerder weten dat zij geen behoefte had om op de campagne van het VPRO-programma te reageren. Zij voegde daar aan toe dat consumenten niet moeten worden misleid door ze de indruk te geven dat een andere meetmethode de veiligheid verbetert van tabaksproducten. Inmiddels is er echter ook een lijvig WHO-rapport verschenen dat waarschuwt voor de gevolgen van de testmethoden van de tabakslobby.

Lubach pleitte afgelopen zondag sowieso voor meer media-aandacht voor EU-onderwerpen omdat veel Nederlanders amper weten wat er in de politieke organen van de EU gebeurt en wie daar verantwoordelijk voor zijn.