Mariska van Kolck liep weg bij Ranking the Stars na opmerking Richard Groenendijk

Richard Groenendijk vertelt in Veronica Superguide dat Mariska van Kolck een keer wegliep bij Ranking the Stars, omdat een opmerking van hem helemaal verkeerd viel. "Het liep helemaal uit de hand."

"De vraag was: 'Bij wie zou je je liefdesverdriet uitstorten?' En toen zei ik: 'Nou, in elk geval niet bij Mariska, want dan staat het zo in de bladen. Jij zou je kinderen nog verkopen voor tien minuten zendtijd bij Omroep Drenthe.' Nou, dat liep zó enorm uit de hand", vertelt de Rotterdammer.

Daarop barstte Van Kolck in huilen uit en liep ze de coulissen in. De opnames moesten zelfs worden stilgelegd. "Ze kon daar niet mee omgaan. Na afloop ging ze ook meteen weg. Ze snapte het niet, maar achteraf kon ik haar nog uitleggen dat ik niet écht vond dat ze haar kinderen nog zou verkopen voor een beetje zendtijd."