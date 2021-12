Het bizarre fortuin van Mariah Carey, allemaal dankzij ‘All I want for Christmas’

Ze geeft alleen al 100.000 euro per maand uit aan bloemen in haar huis. En dat kan Mariah Carey doen, dankzij haar monsterhit All I want for Christmas.

De Amerikaanse zangeres schreef het nummer in 1994 naar eigen zeggen in een kwartiertje. Nog altijd wordt het simpele deuntje jaarlijks zo'n 500 miljoen keer gestreamd op Spotify. En bij iedere klik rinkelt de kassa in huize Carey. Daar komen nog de royalty's bij voor iedere keer dat het nummer op de radio wordt gedraaid. In totaal heeft de oorwurm al ruim 60 miljoen euro opgeleverd.

Zelf was Mariah Carey overigens niet echt onder de indruk van haar schrijfsel. "Destijds dacht ik dat het veel te simpel was. Maar die veel te eenvoudige melodie maakt het denk ik juist zo aantrekkelijk en zorgt ervoor dat de hele wereld het nummer maar niet uit zijn hoofd kan krijgen.’’

Dat is maar goed ook, want de lifestyle van Mariah kost nogal wat. Ze heeft een landgoed in Beverly Hills van 110 miljoen euro plus appartementen in New York, Bel Air en op de Bahama's. En dan al die bloemen dus.