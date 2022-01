Giel Beelen moet Shambala uit de handel halen: ‘Schadelijk voor de gezondheid’

Shambala, het kruidenpreparaat waar Giel Beelen vorig jaar reclame voor maakte, moet van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit uit de handel worden genomen. Gebruikers kunnen last krijgen van hallucinaties en verlamming.

Vorig jaar baarde Giel Beelen opzien door een hele fles van het goedje achterover te slaan op tv, terwijl toen al bekend was dat het waarschijnlijk ongezond is. Ook mogen slechts enkele druppels worden geconsumeerd. De NVWA bevestigt nu dat het kruidenpreparaat schadelijk is en eist dat het niet meer wordt verkocht. Giel Beelen geeft gehoor aan de oproep.

Beelen beweerde vorig jaar dat Shambala zou helpen om je 'innerlijke zelf te vinden'. In consumentenprogramma Radar hadden toxicologen toen al veel kritiek op het spul. Zelf kon hij in het programma ook niet vertellen wat er precies in het goedje zat.

In Shambala zit harmine, harmaline en tetrahydroharmine. "Bij blootstelling aan hogere doseringen van deze stoffen kunnen misselijkheid, braken en ernstigere effecten zoals hallucinaties, coördinatiestoornissen, verstoord zicht en verlamming optreden", aldus de NVWA.