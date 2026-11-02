Raymond van Barneveld weet al wie hem gaat feliciteren als hij zich plaatst voor zijn 34ste WK darts . “Dan geef ik mezelf zeker een schouderklopje”, zegt de 59-jarige Hagenaar tegen de NOS . Eerst moet hij het nog halen, en dat is nog nooit zo spannend geweest voor de zelfkastijdende pijltjesgooier.

Op de wip

De vijfvoudig wereldkampioen staat op de geschoonde Pro Tour-ranglijst precies op plek 40, de laatste die recht geeft op een ticket voor Ally Pally. Zakt hij bij de laatste twee vloertoernooien in Leicester nog één plekje, dan is dat ticket weg.

Die Pro Tour-lijst telt het prijzengeld van toernooien buiten de grote tv-evenementen. Op de algemene wereldranglijst, waarvan de top 40 zich plaatst, staat Van Barneveld 49ste. Op de Pro Tour-lijst is hij 78ste, maar 38 spelers boven hem zijn al via de wereldranglijst binnen. Zo schuift hij op naar de grens.

“Dat gaat me lukken”, zegt hij. “Ik ben nog nooit in deze situatie geweest.”

Normaal gesproken haal ik elk jaar makkelijk het WK, maar het moet volgende week in Leicester wel echt gebeuren. - Raymond van Barneveld, darter

Een pauze die nu wat kost

Helemaal uit de lucht valt het niet. In mei kondigde Van Barneveld aan dat hij tot september een stap terug deed en deels naar Engeland verhuisde . Toernooien overslaan nam hij toen voor lief: “Ook niet als het me het WK kost”, zei hij over de vraag of hij toch zou spelen.

Het kost hem het WK nog niet, maar het scheelt weinig. Een jaar eerder had hij het zwaar op de tour en sprak hij over motivational speaker worden . Nu oefent hij die rol vooral op zichzelf. “Ik zeg iedere dag tegen mezelf dat ik het haal”, zegt hij tegen Dartsnieuws.

Positief blijven gaat hem niet vanzelf af, vertelt hij. “Daarvoor mediteer ik, luister ik muziek. Ik probeer het neerslachtige te onderdrukken. Daar heb ik ook hulp bij gezocht.”

Van Basten als spiegel

Opvallend is met wie hij zich meet. Van Barneveld keek BASTA, de documentaireserie over Marco van Basten, en het raakte hem. “Daar heb ik een traantje bij weggepinkt, omdat ik mezelf daar heel erg in herkende.”

Hij ziet een idool dat de beste van de wereld was en daarna veel commentaar kreeg op zijn blessures. En een perfectionist: “Als hij vier keer gescoord had, dan vond hij dat hij zes keer had moeten scoren, oftewel: het kan altijd beter. Dat gevoel heb ik ook altijd.”

Iedereen gaat heel makkelijk voorbij aan wat iemand allemaal meemaakt. Hoe eenzaam het kan zijn. - Raymond van Barneveld, darter

Hopen op de nummer 88

Of het lukt, hangt volgens Van Barneveld ook af van de loting. “Als meneer Luke Littler komt opdagen in Leicester, en dat kan gewoon, dan zou je hem direct de eerste ronde kunnen loten. Je snapt dat je dan liever de nummer 88 van de wereld hebt.”

Zijn manager hamert op vertrouwen, maar Van Barneveld houdt het realistisch: “ik ben niet meer de man van weleer.” In alle emotie roepen dat hij stopt, doet hij in elk geval niet meer, als we hem mogen geloven. Dat zei hij in 2019 al eens, waarna hij in 2022 terugkeerde. “Ik ga sowieso nooit meer zeggen dat ik stop.”

Het achterdeurtje heet Disneyland

Gaat het mis in Leicester, dan is er nog een kwalificatietoernooi in Engeland. En lukt ook dat niet, dan heeft hij een plan B dat al vastligt. “Ga ik lekker naar Disneyland met mijn kinderen. Dat heb ik al geboekt rond Kerst, maar als ik dan nog in het WK zit, dan gaan ze zonder mij. Dat begrijp je zelf ook.”

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