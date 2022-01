Wil jij tourmanager van Marco Borsato worden? Dan verwacht ik beloning in natura

Het AD heeft achterhaald wat de 'grensoverschrijdende' appjes en mails van Jeroen Rietbergen, bandleider en partner van Linda de Mol, in de praktijk voorstelde. Resultaat: ze zijn beslist grensoverschrijdend.

Naaktfoto’s over de mail, dubbelzinnige grapjes en aandringende berichtjes. ,,Hij liet mij weten dat hij me misschien wel tourmanager van Marco Borsato zou kunnen maken, maar dat hij dan wel een beloning in natura verwachtte. Ik weet niet of hij dit als grap bedoelde, zegt een van de slachtoffers tegen het AD.

Het slachtoffer denkt niet dat Rietbergen een verkrachter is. ,,Hij lijkt mij niet het type dat je een kast in sleurt en je daar aan zal randen of verkrachten."

Op het Mediapark gaan al jaren verhalen rond over grensoverschrijdend gedrag van Rietbergen, schrijft het AD.

De bron van het AD grapt al jaren tegen vriendinnen die ook op het Mediapark werken: ‘Vraag op een willekeurige redactie in Hilversum rond bij wie Rietbergen wel eens ‘iets’ geprobeerd heeft en op elke redactie gaan vingers de lucht in.’

Rietbergen zou volgens zijn eigen verklaring alles aan zijn vrouw, Linda de Mol, hebben opgebiecht, wat tot een tijdelijke relatiebreuk geleid zou hebben. Nadat Rietbergen in therapie is gegaan, zijn de twee weer bij elkaar.