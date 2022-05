DJ ontslagen zonder opgaaf van redenen: “Wat is er eigenlijk allemaal met 3FM aan de hand?”

Publieke radiozender 3FM kampt al jaren met zeer lage luistercijfers. Een nieuwe programmering moet het tij keren. Vaste krachten worden ontslagen of gedegradeerd naar andere tijdslots. Ze zijn 'boos en gefrustreerd' en spreken zich uit.

Deze week maakte dj Herman Hofman met tranen in de ogen bekend na de zomer te moeten stoppen bij 3FM. "Het zijn zenuwslopende maanden hier bij 3FM door de reorganisatie", zegt de dj. "Ik kan het nog steeds niet geloven. Ik verlies niet alleen mijn programma, maar ik moet ook weg bij 3FM. Het voelt alsof ik gedumpt word door een vriendin waar ik tien jaar lang alles voor heb gegeven. En dat er geen reden wordt gegeven, maakt het moeilijker."

Zijn radioprogramma is al de derde grote show die niet terugkeert in de nieuwe programmering. Ook de middagshow van Frank van der Lende en Eva Koreman wordt geschrapt. Zij vertelden 'heel pissig' en 'boos en gefrustreerd' te zijn over dit besluit. De ochtendshow van Sander Hoogendoorn verdwijnt eveneens binnen vier weken.

Zanger Tim Knol doet ook een duit in het zakje: 'Wat is er eigenlijk allemaal met 3FM aan de hand?' twittert Tim. 'Kan iemand dat even samenvatten? Vanaf het moment dat ze zijn gestopt met Tim Knol draaien is het wel downhill gegaan met die zender.'