Op1-baas: veel rechtse politici is logisch gezien huidige kabinet

Het is gezien de samenstelling van het huidige kabinet logisch dat er voornamelijk conservatieve en rechtse politici aanschuiven bij de NPO-talkshow Op1. Dat stelt hoofdredacteur Bert Huisjes van WNL namens de vier omroepen die aan het programma meewerken. Dagblad Trouw inventariseerde alle gasten van de afgelopen 2,5 jaar. Hieruit blijkt dat linkse politici aanzienlijk minder worden gevraagd voor de talkshow.

"Deze uitkomsten zijn logisch gezien de samenstelling van het kabinet, dat als centrumrechts wordt beschouwd", aldus Huisjes. "Bewindslieden worden - zeker in deze tijden - graag ondervraagd door de journalistiek." Hij beklemtoont dat Op1 wel een "pluriform programma is". De sterke vertegenwoordiging van rechtse politici heeft volgens de hoofdredacteur van WNL "niet te maken met een specifieke voorkeur, maar met de actuele politieke verhoudingen."

Huisjes voegt daaraan toe dat "gasten in talkshows niet alles zeggen over hoe links of rechts de NPO is. Dat zit hem meer in het gekozen perspectief van de omroepen en de inhoudelijke programmering van het geheel aan zenders."

Trouw heeft het onderzoek aangevraagd omdat er werd geklaagd dat "de omroepen te veel op elkaar zijn gaan lijken, en dat er geen ruimte meer zou zijn voor een zinnig rechts geluid bij de NPO". Er werd gekozen voor Op1 omdat de verantwoordelijkheid van de presentatie iedere avond bij een andere omroep ligt.

Studenten van de opleiding Media en Journalistiek hebben alle politieke gasten van 6 januari 2020 tot en met 1 juli 2022 geteld. Het Kieskompas werd gebruikt om te bepalen welke partij links, midden of rechts georiënteerd zijn.