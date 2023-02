Amalia: ik ga nog steeds door een hele moeilijke tijd

Prinses Amalia heeft het moeilijk vanwege de dreiging uit criminele kring. „Ik had de gedachte dat wat een student doet, dat ik dat ook kon doen. De realiteit was helaas allesbehalve dat.” De prinses deed haar uitspraken bij het gesprek met de media, na afloop van de kennismakingsvisite met haar ouders aan de Cariben.

Amalia bedankte voor alle steun die ze heeft gekregen. Op de vraag wat ze door de dreiging het meeste mist, hielp haar moeder een handje en nam de ietwat nerveuze prinses de suggestie over dat dat over straat kunnen gaan en door een winkel lopen is.

Over eventueel tijdelijk in het buitenland studeren, zei ze: „Ik studeer nu nog steeds aan de Universiteit van Amsterdam.” De reis naar het Caribische deel van het Koninkrijk was volgens haar een mooie gelegenheid om wat meer vrijheid te ervaren.

Vorig jaar werd bekend dat Amalia als gevolg van bedreigingen niet meer in Amsterdam kon wonen, waar ze studeert. De troonopvolgster stond op het punt om naar de hoofdstad te verhuizen, maar woont nog altijd huis. De Rijksvoorlichtingsdienst, de politie en het Openbaar Ministerie doen geen uitspraken over de beveiliging van de prinses van Oranje.

De beveiliging op het eiland leek ook flink opgeschroefd tijdens de Cariben-reis van het drietal.