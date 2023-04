Bij de 56ste verjaardag van koning Willem-Alexander is er een nieuwe foto gemaakt die door de Rijksvoorlichtingsdienst is vrijgegeven.

De foto is in december 2022 op Paleis Noordeinde in Den Haag genomen. De koning poseert met zijn rug naar de spiegel en draagt een donkergrijs pak met een grijsblauwe stropdas. Uit zijn borstzakje steekt een witte pochet.