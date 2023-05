Jort Kelder niet zo goed in relaties: ’Ik ben een beetje een einzelgänger

Jort Kelder (58) is niet goed in relaties, vertelde hij zondagavond in het RTL-programma Rooijakkers. Om die reden zou hij al acht jaar geen relatie hebben gehad. In zijn ecologische villa op het rustige Terschelling ontvangt hij zelden bezoek, hij heeft genoeg aan zijn boeken en de zee. Kelder is nu zo’n acht jaar vrijgezel. ‘Ik ben niet alleen maar een aso, maar ik ben wel een einzelgänger’

„Lau was de laatste”, zei hij verwijzend naar zijn relatie met presentatrice Lauren Verster die acht jaar geleden uit ging. „Er zaten sindsdien wel wat vriendinnen tussen, maar niet echt relaties ofzo”, aldus Kelder.„Wel als je iets wilt delen. Hoogtepunten, dieptepunten, dat verwerk ik allemaal alleen, ja. Dat is wel raar, ja”, antwoordde Kelder gevraagd naar of hij iets mist omdat hij geen relatie heeft. „Maar dit is burgerlijk gepruttel. Ik heb hiervoor gekozen en als ik verliefd zou worden, of struikel over iemand die ik heel leuk vind dan is niets uitgesloten, maar voorlopig ga ik even zo door.”

Hij heeft niets met Welmoed Sijtsma, zijn co-presentator bij de talkshow Op1 „Ik vind Welmoed heel leuk. En betoverend, zeker op beeld. Zij is iemand, die spat van het scherm. Even los van dat ik net zo oud ben als haar vader, wat technisch een merkwaardig kerstdiner op zou leveren, vallen wij niet op elkaar. We vinden elkaar wel leuk.”