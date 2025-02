Aanklacht verkrachtingszaak tegen Jay-Z en Diddy ingetrokken

NEWEen vrouw die Jay-Z en Sean 'Diddy' Combs ervan beschuldigde haar in 2000 te hebben verkracht, trekt haar aanklacht in. De verkrachtingszaak tegen de twee is daarmee van de baan. Er waren al twijfels over de geloofwaardigheid van het verhaal. Tientallen anderen beschuldigen Combs nog van seksueel wangedrag.

De zaak tegen rapper Jay-Z, wiens echte naam Shawn Carter is, kwam begin december in het nieuws. Het vermeende slachtoffer zei destijds als 13-jarig meisje door hem en Diddy te zijn verkracht. Dat zou zijn gebeurd na afloop van de MTV Video Music Awards in New York.

Amerikaanse media meldden eerder al dat er inconsistenties zaten in het verhaal van het vermeende slachtoffer, dat ook anoniem een tv-interview gaf. Zo kon haar vader zich niet herinneren dat hij haar bij het MTV-feestje zou hebben opgehaald. Ook verklaarde zanger Benji Madden helemaal niet bij het muziekevenement te zijn geweest, terwijl de vrouw beweerde daar met hem te hebben gesproken.

Jay-Z spreekt tegenover TMZ van een "overwinning". De rapper, die is getrouwd met zangeres Beyoncé, ontkende de aantijgingen vanaf het begin.

Combs zit al enkele maanden vast. Hij wordt naast seksueel wangedrag ook beschuldigd van onder meer afpersing, mensenhandel en het aanzetten tot prostitutie. In mei start een proces tegen de 55-jarige artiest. Zelf ontkent hij alle beschuldigingen.