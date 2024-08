Wall Street stijgt in afwachting speech Fed-baas Jerome Powell

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York gingen vrijdag licht omhoog. Beleggers wachten op de toespraak die president Jerome Powell van de Federal Reserve later op de dag zal houden op de jaarlijkse bijeenkomst van centrale bankiers in het Amerikaanse Jackson Hole. Beleggers hopen dat Powell net als in voorgaande jaren meer duidelijkheid geeft over het toekomstige rentebeleid van de centrale bank. Algemeen wordt verwacht dat de Fed de rente in september voor het eerst in ruim vier jaar zal verlagen om de economie te ondersteunen.