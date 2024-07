Actrice en zangeres Wieteke van Dort (81) overleden

In haar woonplaats Den Haag is maandag op 81-jarige leeftijd Wieteke van Dort overleden. Dat bevestigt de familie van de actrice, zangeres en schrijfster aan Privé. Een week eerder stierf haar echtgenoot Theo Moody, met wie ze 55 jaar was getrouwd. Zijn uitvaart vond dinsdagmiddag plaats.

Wieteke van Dort werd op 16 mei 1943 geboren in Soerabaja, Indonesië, en kwam als tiener met haar familie naar Nederland. Ze verscheen op televisie in jeugdprogramma's als Oebele, J.J. de Bom voorheen De Kindervriend, De stratemakeropzeeshow en Het Klokhuis en presenteerde als Tante Lien, voor Indische Nederlanders, de Late Late Lien show. Verder stond Wieteke op het podium als cabaretière, schreef ze een tiental boeken en schitterde ze in talloze series en films.