André Hazes en Monique Westenberg opnieuw uit elkaar

André Hazes en Monique Westenberg zijn opnieuw uit elkaar. De twee, die op dit moment met hun zoontje André jr. op vakantie zijn, maken via Instagram hun relatiebreuk bekend. „Dit is voor ons het juiste moment om met jullie te delen dat wij al even op een andere plek in elkaars leven staan, met onze zoon voorop!”, schrijven Hazes en Westenberg.

André Hazes jr. en Monique Westenberg leerden elkaar kennen in 2014. Zij was toen al bekend in de entertainmentwereld als styliste en influencer. André, zoon van volkszanger André Hazes sr., stond op het punt zelf door te breken als artiest.

Wat volgde was een jarenlange reeks van breuken en verzoeningen, in de schijnwerpers van de roddelpers.

Wat gebeurde er allemaal?

In 2018 gingen ze uit elkaar, André begon toen een relatie met Bridget Maasland.

Niet veel later kwam hij toch weer terug bij Monique, maar de relatie bleef wankel.

In 2020 kondigden ze aan te gaan trouwen, maar het huwelijk ging uiteindelijk niet door.

In 2021 volgde opnieuw een breuk, waarna André tijdelijk met Sarah van Soelen samen was

Daarna besloten ze dat ze nooit meer uit elkaar zouden gaan en altijd samen bleven