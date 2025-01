André Hazes: ik voel me een wees

André Hazes vertelt dat hij zichzelf af en toe een wees voelt. Dat zei de zanger in een diepte-interview met Shownieuws.

"Rachel is een van de allerleukste mensen op aarde. Je kunt ontzettend met haar lachen en is leuk om in je omgeving te hebben. Totdat het tegenzit", zei Hazes over zijn moeder met wie hij gebrouilleerd is. "Dan draait het om en kan ze koud zijn. Soms zie ik mezelf als een wees."

In het interview met Evert Santegoed vertelde Hazes ook over zijn dagvaarding die hij rond de feestdagen van zijn moeder kreeg. Hij vertelt dat Rachel mede-eigenaar is van Holland Zingt Hazes, maar de Leef-zanger zei dat hij niet zomaar wil stoppen met deelname aan de concertreeks omdat hij niemand pijn wil doen. Hazes vertelde ook over de warme band die hij heeft met Iris van den Ende, die ook betrokken is bij Holland Zingt Hazes, en dat hij voor haar zijn best wil blijven doen.

"Door op te treden verdien ik geld voor Rachel. Ik kan dan niet lekker in de spiegel kijken, maar er werken veel mensen hard achter de schermen. Zij komen in de problemen. Ik kijk dan liever even een paar dagen niet lekker in de spiegel. Daarom heb ik besloten om mee te doen. Of ik meedoe in 2026 weet ik niet."