Shorttrackster Velzeboer pakt bij EK goud op 1500 meter

DRESDEN (ANP) - Xandra Velzeboer heeft in Dresden bij de Europese kampioenschappen shorttrack een gouden medaille gewonnen op de 1500 meter. De Nederlandse kopvrouw bleef de Italiaanse rijdsters Gloria Ioriatti (zilver) en Elisa Confortale (brons) voor. Michelle Velzeboer werd vierde.

De 1500 meter was de enige individuele afstand waaraan Xandra Velzeboer meedeed bij de EK. De Culemborgse sloeg de 500 en 1000 meter over omdat ze nog te veel last had van een knieblessure, die er ook al de oorzaak van was dat ze de NK miste.

Velzeboer is ook in het bezit van een olympische titel (aflossing) en zes gouden WK-plakken.