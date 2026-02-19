ECONOMIE
Andrew Mountbatten-Windsor is ‘gearresteerd op verdenking van ambtsmisdrijf’

Beroemd
door Gerard Driehuis
donderdag, 19 februari 2026 om 11:08
bijgewerkt om donderdag, 19 februari 2026 om 11:35
106506197-15573533-image-a-16_1771493365183
Andrew, die vandaag 66 wordt, is in zijn huis gearresteerd
De politie verscheen in Sandringham nadat Sir Keir Starmer zei dat ‘niemand boven de wet staat’ in het Verenigd Koninkrijk en negen Britse politiekorpsen beoordelen of ze een onderzoek moeten instellen naar beschuldigingen in verband met Epstein, waaronder mensenhandel en seksueel misbruik.
Andrew moet nog worden ondervraagd door rechercheurs die een reeks beschuldigingen onderzoeken in verband met sekshandel en wangedrag in openbare functies en sekshandel. Maar zijn broer koning Charles zei dat hij bereid is de politie te helpen bij hun onderzoek.
De tweede zoon van de koningin zou in zijn functie als Brits handelsgezant gevoelige informatie aan Epstein hebben doorgegeven. Er zijn ook beweringen dat hij een vrouw Buckingham Palace zou hebben binnengesmokkeld die mogelijk met Epsteins ‘Lolita Express’-jet naar Groot-Brittannië was verhandeld.
