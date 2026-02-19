KLM zet extra mensen in om claims uit sneeuwweek af te handelen

AMSTERDAM (ANP) - KLM zet tijdelijk extra personeel in om het toegenomen aantal claims te verwerken. De luchtvaartmaatschappij heeft na de sneeuwweek op Schiphol in januari meer klantvragen en claims binnengekregen en is nog niet klaar met het afhandelen daarvan.

Topvrouw Marjan Rintel vertelde donderdag te balen van het begin van 2026. KLM annuleerde honderden vluchten vanwege het winterse weer. "Het is jammer dat het jaar zo begint. Het raakt onze passagiers, die onzekerheid is niet prettig."

De topvrouw zei eerder al dat de communicatie beter had gemoeten. Over wat er nog meer beter kan, loopt nu een evaluatie samen met Schiphol. De resultaten daarvan worden eind maart verwacht.

Chaotische dagen

De chaotische eerste dagen van dit jaar kostten Air France-KLM, het moederbedrijf van KLM, 90 miljoen euro.

Over een mogelijke claim van de luchtvaartmaatschappij bij Schiphol wil Rintel nog niets zeggen. "Mijn prioriteiten liggen nu bij de evaluatie en het afhandelen van de vragen van onze passagiers. Daarna gaan we verder kijken."

150 vluchten geannuleerd

De evaluatie heeft als doel beter voorbereid te zijn op een nieuwe sneeuwweek. "Daarbij spelen vragen als: hoe vaak komt iets voor en hoeveel ben je bereid te investeren", stelt Rintel. De topvrouw spreekt van "extreem weer dat eens in de vijftien jaar voorkomt", dat in "heel Nederland voelbaar was".

Ook deze maand werden op verschillende dagen vluchten vanaf Schiphol geannuleerd vanwege winters weer. KLM moest afgelopen zondag nog zeker 150 vluchten annuleren door sneeuwval.

Naast extra personeel maakt KLM ook meer gebruik van digitale oplossingen om de achterstand in te halen. Het aantal claims is ook hoger door de bagagestoring van Schiphol in december. Daardoor bleven zo'n 20.000 koffers achter op de luchthaven.