Henny Huisman over vriend Fred uit B&B Vol liefde: "Hij is in het echt een hele lieve man"

De 67-jarige Fred op Bonaire komt weinig sympathiek over. Toch is hij dat wel volgens vriend Henny Huisman. "Iedereen die op dat eiland woont of daar komt als Nederlander, kent Fred”, vertelt de oud-presentator, die zelf een woning heeft op het eiland, aan radiozender JOE.

"Fred heeft me voor die tijd wel gevraagd: denk je dat ik mee moet doen aan dat programma? Maar hij is op tv nog steeds niet zichzelf, van wat ik gezien heb. Hij is in het echt veel relaxter, kunstzinniger en een hartstikke lieve man. Nu komt hij wat streng en knorrig over.”

Het daten gaat niet bepaald vanzelf. "Het is meer een soort testen wat hij doet", vindt de voormalige Soundmixshow-presentator. "Of vrouwen goed een stoel kunnen schilderen. Maar daar gaat het allemaal niet om. Het zou toch raar zijn als je daar een vrouw op uitkiest? Iemand moet bij je binnenkomen en je moet denken: jezus, wat een leuk iemand, daar zou ik verliefd op kunnen worden.”

Huismans vrouw heeft regelmatig app-contact met Fred, maar over de afloop heeft de kunstenaar niets bekendgemaakt. "Hij verraadt helemaal niks”, aldus Huisman. "Hij zal natuurlijk een groot contract hebben, daar mag hij niet over praten. Maar als we op tv zien dat het helemaal misgaat, dan beaamt hij dat achteraf wel.”