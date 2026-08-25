ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Belgische verkeersboetes betalen? Wij zijn het braafste jongetje van de klas, Fransen en Oost-Europeanen gooien er met de pet naar

Samenleving
door Pieter Immerzeel
dinsdag, 25 augustus 2026 om 12:06
136883337_m
Even een schouderklopje voor onszelf: als het aankomt op het betalen van Belgische verkeersboetes, doen Nederlanders het beter dan wie dan ook in Europa. Neem bijvoorbeeld de Fransen: bijna de helft van de Belgische bekeuringen worden in het land van de stokbrood en kaasplankjes gewoon genegeerd.
Dat blijkt uit cijfers van VRT NWS. België schreef sinds 2021 meer dan 5,3 miljoen verkeersboetes uit aan bestuurders uit andere EU-landen. Daarvan werd ongeveer twee derde daadwerkelijk betaald, zo’n 3,6 miljoen boetes.

Nederlanders bovenaan

En wie is daarbij de trouwste betaler? Wij dus. “De Nederlanders zijn de beste betalers, met ongeveer 86 procent van de boetes, gevolgd door Luxemburgers met 80 procent en Duitsers met 75 procent”, aldus VRT NWS.
Vooral bestuurders uit de Belgische buurlanden blijken hun boetes serieus te nemen. Logisch misschien: wie vaak de grens over rijdt, weet dat een boete je toch een keer inhaalt.

Fransen, Roemenen en Bulgaren

Maar het is een ander verhaal bij de zuiderburen van onze Zuiderburen. Daar wordt volgens VRT NWS nauwelijks de helft van de Belgische boetes betaald. Van alle Franse bestuurders die in België op de bon gaan, doet dus grofweg de helft gewoon alsof hun neus bloedt.
Nog slechter scoren automobilisten uit Roemenië en Bulgarije. Zij betalen in respectievelijk 37 en 27 procent van de gevallen hun boete. Bij bestuurders van buiten de EU is het al helemaal mager: van de zo’n 145.000 boetes die sinds 2021 zijn uitgeschreven, is nog geen 20 procent betaald.

Wat als je niet betaalt?

Voor wie denkt dat een Belgische boete zomaar overwaait: dat is dus niet zo. Buitenlanders die hun boete niet betalen, krijgen eerst een herinnering. Blijft ook die onbetaald, dan kan de overheid van het thuisland alsnog gedwongen tot inning overgaan.
Dus die flitspaal op de Antwerpse ring waar je toch echt te hard reed? Die rekening komt gewoon, hoe dan ook, een keer op de mat.
Bron: VRT NWS

Lees ook

Kun je een verkeersboete krijgen als je de aanwijzingen van een verkeersregelaar opvolgt?Kun je een verkeersboete krijgen als je de aanwijzingen van een verkeersregelaar opvolgt?
Verkeersboete? In Qatar gaat je auto gewoon door de shredder, zie beeldenVerkeersboete? In Qatar gaat je auto gewoon door de shredder, zie beelden
Parasiterende verkeersboete-bedrijfjes zijn kwaad, want hun businessmodel staat op springenParasiterende verkeersboete-bedrijfjes zijn kwaad, want hun businessmodel staat op springen
Nederlandse verkeersboetes behoren tot de hoogste van EuropaNederlandse verkeersboetes behoren tot de hoogste van Europa
loading

POPULAIR NIEUWS

188056204_m

Een onzeker kind zegt vaak dit ene zinnetje

ANP-428617709

Dit land met spectaculaire natuurparken trekt nog maar weinig toeristen

erfenis-woningmarkt-header

300 miljard erfenis rolt de woningmarkt op — en niet iedereen wint

160659459_m

Deze simpele test van 30 seconden zegt verrassend veel over hoe oud je wordt

anp240826138 1

Dassen wil einde aan 'kerstboom aan belastingvoordeeltjes'

shutterstock_2733275357

Waarom steeds meer Nederlanders een stokoude auto kopen

Loading