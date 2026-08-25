Belgische verkeersboetes betalen? Wij zijn het braafste jongetje van de klas, Fransen en Oost-Europeanen gooien er met de pet naar

Even een schouderklopje voor onszelf: als het aankomt op het betalen van Belgische verkeersboetes, doen Nederlanders het beter dan wie dan ook in Europa. Neem bijvoorbeeld de Fransen: bijna de helft van de Belgische bekeuringen worden in het land van de stokbrood en kaasplankjes gewoon genegeerd.

Dat blijkt uit cijfers van VRT NWS. België schreef sinds 2021 meer dan 5,3 miljoen verkeersboetes uit aan bestuurders uit andere EU-landen. Daarvan werd ongeveer twee derde daadwerkelijk betaald, zo’n 3,6 miljoen boetes

Nederlanders bovenaan

En wie is daarbij de trouwste betaler? Wij dus. “De Nederlanders zijn de beste betalers, met ongeveer 86 procent van de boetes, gevolgd door Luxemburgers met 80 procent en Duitsers met 75 procent”, aldus VRT NWS.

Vooral bestuurders uit de Belgische buurlanden blijken hun boetes serieus te nemen. Logisch misschien: wie vaak de grens over rijdt, weet dat een boete je toch een keer inhaalt.

Fransen, Roemenen en Bulgaren

Maar het is een ander verhaal bij de zuiderburen van onze Zuiderburen. Daar wordt volgens VRT NWS nauwelijks de helft van de Belgische boetes betaald. Van alle Franse bestuurders die in België op de bon gaan, doet dus grofweg de helft gewoon alsof hun neus bloedt.

Nog slechter scoren automobilisten uit Roemenië en Bulgarije. Zij betalen in respectievelijk 37 en 27 procent van de gevallen hun boete. Bij bestuurders van buiten de EU is het al helemaal mager: van de zo’n 145.000 boetes die sinds 2021 zijn uitgeschreven, is nog geen 20 procent betaald.

Wat als je niet betaalt?

Voor wie denkt dat een Belgische boete zomaar overwaait: dat is dus niet zo. Buitenlanders die hun boete niet betalen, krijgen eerst een herinnering. Blijft ook die onbetaald, dan kan de overheid van het thuisland alsnog gedwongen tot inning overgaan.

Dus die flitspaal op de Antwerpse ring waar je toch echt te hard reed? Die rekening komt gewoon, hoe dan ook, een keer op de mat.