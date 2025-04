Dit exorbitante bedrag betaal je voor een kamer in The White Lotus

Na de zonovergoten stranden van Hawaï en het dramatische kustlandschap van Sicilië, heeft The White Lotus zijn intrek genomen op het Thaise eiland Koh Samui. Het derde seizoen van de populaire HBO-serie is net afgerond en fans zitten alweer op het puntje van hun strandbedje. Niet alleen vanwege de plot, maar ook door de de adembenemende locaties. En die kun je nu zelf boeken. Mits je banksaldo er klaar voor is.

Wie zich even wil onderdompelen in het luxeleven uit The White Lotus, kan via Airbnb verblijven in de spectaculaire villa’s waar de serie deels werd opgenomen. Op loopafstand van Choeng Mon Beach staat een tropisch paradijs klaar om acht gasten in pure stijl te ontvangen: vier slaapkamers, vijf badkamers en een infinitypool met uitzicht op zee. Prijskaartje? 1.538 euro per nacht.

Mag het ietsje minder, maar nog steeds met allure? Dan is er een gloednieuwe villa mét kantoor én bioscoopzaal te huur op het eiland, voor een ‘bescheiden’ 509 euro per nacht. Ook daar zwem je in je eigen infinitypool met uitzicht op de oceaan.

Voor wie het liefst met nat haar en een cocktail in de hand aan de dag begint, is er nog een derde optie. Deze villa ligt op slechts vier minuten van het strand, kost 495 euro per nacht en biedt eindeloos veel zwembadplezier, uiteraard met uitzicht.

Met acht afleveringen is het Thaise seizoen het langste tot nu toe. De serie begon in het iconische Four Seasons Resort in Maui (Hawaï) en verhuisde voor seizoen twee naar het eveneens chique Four Seasons San Domenico Palace op Sicilië. Koh Samui zet deze lijn van luxe moeiteloos voort.

Dus, heb je altijd al willen ontbijten als Tanya, dobberen als Harper of onder een palmboom complotten willen smeden als Greg? Dan is dit je kans. Maar vergeet je creditcard niet.

Bekijk hier de plaatjes.

Bron: RTL Nieuws