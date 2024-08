Dit is de nieuwe Gelderse woning van olympische heldin Femke Bol en haar atletische vriend

De razendsnelle Femke Bol is nog een aantal dagen op de atletiekbaan in Parijs te vinden, waar ze morgenavond een epische battle gaat uitvechten met Sydney McLaughlin op de 400 meter horden. Wat de einduitslag ook gaat worden... haar bedje in Nederland is gespreid.

Op 15 april 2024 kreeg ze namelijk de sleutels van haar prachtige nieuwe twee-onder-een-kapwoning in het Gelderse Heelsum overhandigd bij de notaris. Het is haar eerste koopwoning, en ze gaat er samenwonen met haar vriend Ben Broeders, met wie ze al sinds 2021 een relatie heeft.

Broeders

Broeders is een Belgische polsstokhoogspringer. Hij slaagde er, mede door krampaanvallen, afgelopen zaterdag niet in om zich te plaatsen voor de olympische finale, maar zal ongetwijfeld morgenavond zijn vriendin fanatiek aanmoedigen in het Stade de France.

Femke kocht de woning op haar eigen naam voor een koopsom van 615.000 euro, terwijl de vraagprijs op 579.000 euro lag. Ze liet er een hypotheek op vestigen van 4 ton euro, en betaalde dus 215.000 euro uit eigen middelen.

Indeling

De woonoppervlakte bedraagt 166 vierkante meter. Bol beschikt in totaal over zes kamers, waaronder vier slaapkamers. Dit alles is verdeeld over drie woonlagen en een kelder.

De riante en luxe keuken is niet alleen voorzien van alle benodigde inbouwapparatuur, maar ook van een kookeiland. De tuinkamer geeft toegang tot de zijtuin, en er is plek voor het parkeren van een auto op eigen terrein.

Prachtige ligging

Ook beschikt de woning over vloerverwarming en liggen er liefst 21 zonnepanelen op het dak. De ligging van het optrekje is prachtig. De bossen van het landgoed Quadenoord, het Renkumse Beekdal en de uiterwaarden van de Nederrijn zijn allemaal om de hoek te vinden.