Dit is het nieuwe penthouse van Johnny de Mol in Amsterdam Oud-Zuid, zie foto's

Johnny de Mol (45) heeft diep in de buidel getast om een puik penthouse op een gewilde plek in onze hoofdstad te bemachtigen. De woning ligt op een steenworp afstand van andere BN'ers zoals Chantal Janzen, die vorig jaar in Oud-Zuid een huis kocht.

Handig voor stapavonden

De acteur en presentator – die officieel John Carel de Mol heet – heeft 1,6 miljoen euro betaald uit eigen middelen voor dit luxe penthouse, 75.000 euro minder dan de vraagprijs. Hiervoor krijgt hij een prachtige plek vlakbij het centrum met een woonoppervlakte van 106 vierkante meter en een privélift.

Naast de woonkamer en keuken zijn er twee slaapkamers en twee badkamers aanwezig. De woonkeuken kent een keukeneiland en is voorzien van alle denkbare inbouwapparatuur. Het penthouse is voorzien van vloerverwarming en heeft energielabel A. Let vooral ook op het prachtige dakterras met schitterend uitzicht over de stad.

Blaricum

Johnny woont overigens met zijn vrouw Anoek van Schie en kinderen in Blaricum.