Bonden: gesprekken over zwaarwerkregeling nog altijd muurvast

DEN HAAG (ANP) - De gesprekken over een structurele zwaarwerkregeling, waarmee mensen met een zwaar beroep eerder met pensioen kunnen, zijn sinds mei nog niets opgeschoten. Dat melden vakbondsbestuurder Piet Rietman van FNV en voorzitter Nic van Holstein van vakbond VCP. Tot op heden hebben zij nog niets vernomen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), waarmee zij tot een regeling moeten komen.

De huidige zogeheten Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU) loopt eind volgend jaar af. Daardoor kunnen mensen die langdurig zwaar werk doen eerder met pensioen. Zij hebben dan recht op een uitkering om de periode tot de AOW-leeftijd te overbruggen. De vakbonden hebben gepleit voor een structurele en ruimere regeling en stelden het kabinet op 1 mei een ultimatum. Maar daar werd niet op ingegaan.

"Als het gaat om een concreet resultaat, zijn we nog niet veel verder dan in mei", zegt Van Holstein. Inmiddels is ook een nieuw kabinet aangetreden. "Het is afwachten wat de nieuwe minister nu gaat doen en of er een voorstel komt om tot een oplossing te komen."

Beperking

Volgens Rietman blijkt uit het informele contact dat af en toe plaatsvindt dat het ministerie noch werkgevers bereid zijn om de RVU te verbeteren. "Sterker nog, ze willen het aantal mensen dat kan deelnemen beperken. Dat is onbespreekbaar, dus het is vrijwel zeker dat de acties die gepland staan zullen doorgaan", aldus de FNV-bestuurder. "Je zou hopen dat het nieuwe kabinet het lot van mensen met zware beroepen aantrekt, maar dat is niet zo."

FNV heeft in september nieuwe acties gepland. Zo leggen op 9 september werknemers in de schoonmaakbranche het werk neer. Een dag later vindt een werkonderbreking in het stadsvervoer plaats en op 11 september zijn er stakingen in de bouw. Op die laatste dag leggen ook medewerkers van NS in de ochtend enkele uren het werk neer, tussen 04.00 uur en 08.00 uur. Daarnaast wordt gestaakt bij enkele grote metaalbedrijven.

Ook de politie staat op de barricades voor een permanente zwaarwerkregeling. Afgelopen weekend ontbrak inzet van agenten bij twee wedstrijden in de Eredivisie. Dit weekend is dat opnieuw het geval, kondigde het Landelijk Actiecentrum Politieacties dinsdag aan. "Omdat er tot op heden nog geen enkele reactie vanuit het kabinet is gekomen", aldus het LAC.