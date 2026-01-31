ECONOMIE
Dochter van Mick Jagger: hij is een top-opa

Beroemd
door Désirée du Roy
zaterdag, 31 januari 2026 om 12:56
065cc07559ad-4b1b99d8157e-5e8244a65514-3184847611877128805861242436729303733054105n
Zijn jongste zoon is negen jaar oud, een van zijn kleinkinderen is vijf, en opa Mick organiseert de speelafspraakjes: Elizabeth Scarlett Jagger geeft haar vader een behoorlijk groot compliment.
Het Brits-Amerikaanse model Elizabeth Scarlett Jagger prees haar vader, rocklegende Mick Jagger (82), als een toegewijde grootvader. "Hij is een fantastische grootvader, maar hij is ook nog steeds de vader van een jong kind", vertelde Jagger aan het Duitse persbureau dpa in de marge van een modeshow in Berlijn.
De 41-jarige is een van Jaggers vier kinderen met zijn ex-vrouw Jerry Hall . Het Amerikaanse model was ook aanwezig bij de Cain-show tijdens de Berlin Fashion Week. Hall was van 1990 tot 1999 getrouwd met de frontman van de Rolling Stones .
In 2016 kreeg de toen 73-jarige muzikant zijn achtste kind met zijn vriendin Melanie Hamrick, die meer dan 40 jaar jonger is dan hij. Elizabeth "Lizzy" Jagger zei dat ze heel veel geluk had met haar negenjarige broer. Hij en haar vijfjarige zoontje speelden de hele tijd samen. En: "Mijn vader organiseert speelafspraakjes.

