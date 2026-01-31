OnlyFans in gesprek over verkoop meerderheidsbelang, melden media

LONDEN (ANP/RTR) - OnlyFans is in gesprek met een investeringsmaatschappij over de verkoop van een meerderheidsbelang. Dit melden ingewijden aan verschillende media, waaronder The Wall Street Journal (WSJ) en persbureau Reuters. Daarbij wordt het Britse videoplatform, dat vooral bekendstaat om pornografische inhoud, gewaardeerd op zo'n 5,5 miljard dollar (ongeveer 4,6 miljard euro), inclusief schulden.

Investeringsmaatschappij Architect Capital wil volgens de bronnen een belang van bijna 60 procent in OnlyFans nemen. Uit een presentatie die WSJ heeft ingezien, komt naar voren dat Architect Capital potentieel ziet om de infrastructuur van OnlyFans te ontwikkelen om "onderbedeelde" makers te betalen.

Op OnlyFans kunnen gebruikers tegen een maandelijkse betaling erotische beelden van zichzelf verspreiden. Het platform werd enorm populair tijdens de coronapandemie. Vorig jaar zeiden ingewijden tegen Reuters dat de eigenaar van OnlyFans in gesprek was om de website te verkopen aan een groep investeerders voor zo'n 8 miljard dollar.