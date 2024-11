Douwe Bob wederom het schip in, nu gaat pannenkoekenhuis op de fles: ‘Kost hem minstens 450.000 euro’

Wederom eindigt een horeca-avontuur van Douwe Bob in tranen. Zijn pannenkoekenhuis Bobby’s Pancakes in Egmond aan Zee heeft na amper veertien maanden de deuren definitief gesloten. Het etablissement is inmiddels volledig gestript volgens de Mediacourant. “Dit grapje heeft hem minimaal 450.000 euro gekost.”

De zoveelste horecadroom in duigen

BN'ers lijken te denken dat het runnen van een horecazaak een kwestie is van wat stoelen neerzetten en gezellig doen: de ene na de andere waagt zich eraan. Maar Douwe Bob laat zien dat niet elke artiest ook een horecaheld is. Na zijn mislukkingen in Amsterdam – The Fool Bar en restaurant Stevig – is nu ook Bobby’s Pancakes ter ziele gegaan.

Wat ging er mis? Volgens een bron in weekblad Privé is het simpel: de zaak was geen succes. “Het is niks geworden met het restaurant. De tent is leeggehaald, inclusief lichtreclame en het bord met daarop zijn naam”, zegt de insider. "Alles binnen en op het terras is weggehaald. Hier wordt voorlopig geen pannenkoek meer gebakken, laat staan een liedje gezongen.”

Half miljoen euro

De financiële schade is niet mals. Douwe Bob zou voor zo'n half miljoen euro het schip in zijn gegaan met zijn pannenkoeken en drankjes aan zee. De zanger en zijn personeel waren veertien maanden in de weer om Bobby’s Pancakes van de grond te krijgen, maar het mocht niet baten.

Sinds juli is het stil op de Instagram-pagina van het restaurant, en de website is zelfs al een tijdje uit de lucht. Met een gemiddelde beoordeling van 3,9 op Google Maps stond het pannenkoekenhuis al niet bekend als een culinaire hotspot. En nu blijft er niets meer over dan een lege zaak en een lege portemonnee.

Een veelbelovend begin

Toen Bobby’s Pancakes nog open was, leek het een schattig pannenkoekententje waar Douwe Bob z’n creativiteit kwijt kon tijdens open mic avonden. Het heeft helaas niet zo mogen zijn. Hieronder volgen beelden van zijn etablissement in beter tijden: