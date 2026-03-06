Eloise van Oranje heeft geen tijd voor een vaste vriend(in)

Vanaf Betarix heeft de Koninklijke Familie zijn best gedaan de pers het leven zuur te maken. Zo niet Eloise Sophie Beatrix Laurence gravin van Oranje -Nassau, jonkvrouw van Amsberg. Ze is dol op aandacht.

De dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien groeide uit van een tiener met een Instagramaccount tot een soort van ondernemer met een missie. In een openhartig interview in Libelle vertelt ze over haar winkel, haar ambities en waarom een vaste relatie er voorlopig niet in zit

De geboorte van de 'gravinfluencer'

Toen Eloise als tiener actief werd op social media, stonden haar ouders niet meteen te juichen. Prins Constantijn en prinses Laurentien vreesden dat hun oudste kind als eerste Oranje met een openbaar Instagramprofiel onder een vergrootglas zou komen te liggen. Toch liet Eloise zich niet weerhouden. Ze plaatste het ene na het andere bericht en kreeg al gauw de bijnaam 'gravinfluencer' – een term die zelfs werd opgenomen door het Instituut voor de Nederlandse Taal. Inmiddels heeft ze meer dan 450.000 volgers op Instagram.[

Na het behalen van haar vwo-diploma kreeg ze online flink wat digitale haat over zich heen – commentaren in de trant van dat ze als nichtje van koning Willem-Alexander alles wel in de schoot geworpen zou krijgen. Haar reactie was typerend: "Als ik een bitch zou zijn, zou niemand me volgen".[

My Lima Lima: mode met een hart

Het meest tastbare bewijs van Eloises ondernemerschap is My Lima Lima, de vintagewinkel die in februari 2024 haar deuren opende aan de Frederikstraat in Den Haag. Het idee ontstond toen Eloise als kind regelmatig kleding griste uit de garderobe van haar moeder. Laurentien vond dat prima – "het hangt daar maar" – en dat bracht haar op het concept van een winkel waar kleding gedoneerd kan worden, met de opbrengst voor goede doelen.

In februari 2026 vierde My Lima Lima haar tweejarig jubileum, met op 14 maart een officieel feestelijk moment. En de ambities reiken verder: Eloise droomt van een festivalgala en misschien zelfs een eigen fashionweek

Eigen pad, eigen identiteit

In de LINDA.-podcast vertelde Eloise recent: "Ik wilde mijn eigen persoon zijn. Ik wil zelf dingen opbouwen. Ik wil dat mensen mij willen voor een 'Elo', en niet voor een 'Eloise van Oranje'". Die drang naar eigenheid tekent haar hele verhaal. Na haar afstuderen aan de Hotelschool The Hague in Amsterdam kan ze zich nu volledig richten op de winkel en haar plannen.

De gravin die niet wil teren op haar naam Eloise van Oranje (23) had alles kunnen hebben op een presenteerblaadje als nichtje van koning Willem-Alexander. Toch koos ze bewust voor een eigen pad. "Ik wilde mijn eigen persoon zijn. Ik wil zelf dingen opbouwen", zei ze recent in de LINDA.-podcast.

.​

My Lima Lima, haar vintagewinkel in Den Haag, is het bewijs. De volledige opbrengst gaat naar goede doelen en het concept groeide uit tot een beweging rond bewust consumeren. Zelfs na haar hotelschoolstudie blijft ze weerstand bieden tegen de makkelijke weg: "Ik wil dat mensen mij willen voor een 'Elo', en niet voor een 'Eloise van Oranje'

Wel vertelt ze in Libelle dat ze soms last heeft van onzekerheid, vooral wanneer ze aan iets nieuws begint. Op zulke momenten is het haar moeder die haar weer vertrouwen geeft. Laurentien zet haar dochter "in haar kracht" door hardop te benoemen wat ze allemaal al doet.

Te druk voor de liefde