Frits Wester wil dat Marco Borsato speciale behandeling krijgt: 'Ik geloof hem'

Het langlopende dossier rond het vermeende kindermisbruik van Marco Borsato lijkt eindelijk op zijn eind te lopen, en dat is volgens journalist en vriend Frits Wester hoog tijd. “Ik kan me ook niet voorstellen dat hij het gedaan heeft”, zegt hij aan tafel bij de dagelijkse RTL-talkshow Renze.

De zaak tegen Borsato sleept zich inmiddels al jaren voort; iets dat volgens Wester onnodig is. Hij pleit ervoor om dergelijke zaken met prioriteit te behandelen, zodat zowel verdachte als slachtoffer sneller duidelijkheid krijgen. “Het duurt natuurlijk ongelooflijk lang. Zo’n jongen, zo’n man, gaat helemaal kapot en dat geldt ook voor dat slachtoffer hoor”, weet Wester. “Dit zijn van die zaken die zó in de publieke opinie ook een rol spelen, waarom kan het dan niet sneller?”

Ali B

Wester benadrukt dat het niet alleen om Marco gaat. “Hetzelfde geldt voor Ali B en andere zaken. Mensen worden al helemaal veroordeeld of het slachtoffer wordt helemaal door de molen gehaald. Het duurt gewoon veel te lang.”

Wester kent Marco al jaren en kan niet geloven dat hij schuldig is. “De afgelopen tijd heb ik hem niet gesproken, maar wel toen het begon te spelen. Toen bezwoer hij mij ook bij hoog en bij laag: ‘Frits, je kent me toch? Zo zit ik niet in elkaar.’” Hij vervolgt: “Ik kan me niet voorstellen dat hij het gedaan heeft, maar daarmee wil ik ook niks zeggen over de slachtoffers. Het is meer hoe ik de man ken.”

'Voorrang is geen oplossing'

Rechtbankverslaggever Saskia Belleman is het eens met Wester’s pleidooi voor snellere rechtsgang. Zij stelt dat het onterecht zou zijn om bekende Nederlanders voorrang te geven. “Er zijn heel veel zedenzaken die al ontzettend lang wachten op behandeling, die op een plank liggen en waarvan slachtoffers ook denken: wanneer ben ik nou eens een keer aan de beurt?”

Volgens Belleman moet iedereen dezelfde behandeling krijgen, ongeacht hun bekendheid. “Ik denk niet dat je bekende Nederlanders altijd voorrang moet geven”, concludeert ze.

Bron: Mediacourant