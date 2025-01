VN: ruim 5600 doden door bendegeweld in Haïti in 2024

GENÈVE (ANP) - Het VN-mensenrechtenkantoor meldt dat vorig jaar in Haïti ruim 5600 mensen zijn omgekomen door bendegeweld. Dat zijn er duizend meer dan in 2023. Daarnaast raakten in 2024 meer dan 2200 mensen gewond en werden er bijna 1500 ontvoerd, aldus de VN-cijfers.

Haïti kampt al jaren met ernstig bendegeweld en de situatie blijft verergeren. Het grootste deel van de hoofdstad Port-au-Prince is in handen van bendes. Begin december gaf een leider in Port-au-Prince opdracht tot een groot bloedbad. Zeker 207 mensen werden vermoord. De bendeleider hield hen verantwoordelijk voor de dood van zijn zoon, die voor zijn overlijden behekst zou zijn.

Het VN-mensenrechtenkantoor documenteerde vorig jaar 315 lynchpartijen waarbij bendeleden en mensen met vermeende banden met bendes het doelwit waren. De Haïtiaanse politie zou het geweld in sommige gevallen hebben gefaciliteerd. Volgens de VN waren gespecialiseerde politie-eenheden betrokken bij 281 buitengerechtelijke executies.

Volgens VN-mensenrechtencommissaris Volker Türk tonen de cijfers "het onophoudelijke geweld waaraan mensen worden blootgesteld". Hij stelt dat het duidelijk is dat mensenrechtenschendingen, misbruik en corruptie wijdverspreid blijven in Haïti. Het herstel van de rechtsstaat moet in Haïti een prioriteit zijn, vindt Türk.