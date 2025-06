Kosten voor provincies aan faunaschade stijgen explosief

UTRECHT (ANP) - De provincies hebben afgelopen jaar 74,5 miljoen euro aan tegemoetkomingen in faunaschade moeten uitkeren. Dat is ruim 30 procent meer dan in 2023, toen ze 56 miljoen euro moesten betalen. In 2022 ging het om bijna 45 miljoen euro.

De provincie Noord-Holland was afgelopen jaar het meeste geld kwijt, ruim 27 miljoen. Ook in Friesland (17 miljoen) en Zuid-Holland (11 miljoen) veroorzaakten beschermde diersoorten veel schade aan gewas of vee van agrariërs. Die kunnen in dat geval aankloppen bij BIJ12, de organisatie die namens de provincies de schadeafhandeling verzorgt. Veruit de meeste schade ontstond aan grasland (bijna 50 miljoen euro), bloemkool volgt met 5,5 miljoen. In Flevoland werd het minste geld uitgekeerd (333.000 euro).

De compensatie voor faunaschade neemt al jaren gestaag toe. Voor dit jaar waren deze provinciale uitgaven begroot op 61 miljoen euro, maar het Interprovinciaal Overleg (IPO) wil die verwachting bijstellen naar 96 miljoen euro.

Explosieve stijging

Het aantal aanvragen groeit snel, van 6000 in 2020 naar ruim 10.000 vorig jaar. Ten opzichte van 2023 nam het aantal in 2024 met een kwart toe. Het schadejaar liep van 1 november 2023 tot en met 31 oktober 2024.

Volgens BIJ12 komt de explosieve stijging door het groeiende aantal aanvragen, de hogere gewasprijzen en omdat meer dieren niet bestreden mogen worden. Ook zijn provincies steeds meer geld kwijt aan wolven die vee aanvallen. Afgelopen jaar werd in 758 van zulke gevallen een tegemoetkoming verleend, in 2023 was dat nog 433 keer. Meestal stond het vee niet achter wolfwerende rasters. Het schadebedrag door wolvenaanvallen groeide van 368.000 naar ruim 875.000 euro. Het grootste deel daarvan komt voor rekening van Gelderland, Friesland en Drenthe, provincies waarin roedels zijn gevestigd.

Ganzen

Al jarenlang zijn ganzen de grootste 'kostenpost'. In de top 5 van schadeveroorzakende dieren staan vier ganzensoorten, met de grauwe gans (35 miljoen euro schade) als koploper. De houtduif volgt met bijna 11 miljoen. Limburg is de enige provincie waar niet ganzen voor de meeste schade zorgden, maar de das (ruim 400.000 euro) en het wilde zwijn (384.000 euro).

Volgens BIJ12 ligt de daadwerkelijke faunaschade nog een stuk hoger. Niet alle schades worden gemeld en bovendien hebben agrariërs ook een eigen risico.