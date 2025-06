Schoof praat met Rutte op Catshuis in aanloop naar NAVO-top

DEN HAAG (ANP) - In het Catshuis heeft premier Dick Schoof maandagmiddag secretaris-generaal Mark Rutte van de NAVO ontvangen. Na een lunch krijgen ze samen een rondleiding over het terrein waar de NAVO-top wordt gehouden. Een gebied rond het World Forum, waar de top plaatsvindt, is grotendeels afgesloten.

Rutte bedankte Schoof onder meer voor de organisatie van de top. Het is voor het eerst sinds de oprichting van het Atlantische bondgenootschap dat er een NAVO-top in Nederland is. Er worden meer dan veertig regeringsleiders en staatshoofden en zo'n 9000 gasten verwacht, onder wie zo'n 2000 journalisten.

NAVO-baas Rutte blikt maandagmiddag op een persconferentie vooruit op de tweedaagse top. Er zal worden afgesproken dat de NAVO-lidstaten 5 procent van hun economie aan defensie gaan besteden. Spanje dreigde nog roet in het eten te gooien, maar Rutte heeft uiteindelijk een formulering voor de slotverklaring gevonden waar ook de Spaanse regering mee kon leven.