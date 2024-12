Nieuwe Syrische leiders stellen buitenlandminister aan

DAMASCUS (ANP/RTR) - De nieuwe leiders van Syrië hebben een minister van Buitenlandse Zaken aangesteld, maakte het Syrische persagentschap SANA bekend. Het gaat om Asaad Hassan al-Shibani. Er is nog weinig bekend over wie al-Shibani precies is.

Een regeringsbron zei tegen persagentschap Reuters dat de aanstelling "een reactie is op de aspiraties van het Syrische volk om internationale betrekkingen tot stand te brengen die vrede en stabiliteit brengen".

De de facto leider van Syrië, Ahmed al-Sharaa (eerder bekend als Abu Mohammad al-Julani) heeft al contacten gehad met een gezant van de Verenigde Naties en met Amerikaanse diplomaten. Daarbij gaf hij aan dat hij openstaat om diplomatieke relaties aan te knopen met het oog op de reconstructie en economische ontwikkeling van Syrië.

Zaterdag werd ook bekend dat Qatar zijn ambassade na dertien jaar heropent in de Syrische hoofdstad Damascus. Het is daarmee het tweede land, na Turkije, dat weer een diplomatieke post opent onder het nieuwe Syrische regime sinds de val van president Bashar al-Assad begin december.