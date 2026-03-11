ECONOMIE
Japan gaat strategische olievoorraden vrijgeven

Economie
door anp
woensdag, 11 maart 2026 om 12:16
TOKIO (ANP/RTR) - Japan gaat strategische oliereserves vrijgeven om zo de sterk gestegen olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten tegen te gaan. Dat heeft de Japanse premier Sanae Takaichi aangekondigd.
Het gaat om een hoeveelheid reserves die uit het bedrijfsleven komen en die goed zijn voor vijftien dagen aan olieverbruik door Japan. Uit de overheidsvoorraden gaat het om genoeg olie om een maand lang aan de binnenlandse vraag te kunnen voldoen. De vrijgave begint komende maandag.
Japan loopt daarmee vooruit op een mogelijke gecoördineerde vrijgave van strategische reserves door de landen van het Internationaal Energieagentschap (IEA). Het zou kunnen gaan om een vrijgave van wel 400 miljoen vaten, wat de grootste ooit door het IEA zou zijn. Japan is lid van het energieagentschap.
