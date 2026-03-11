ECONOMIE
EU-parlement wil eenheid over oorlog maar is verdeeld over koers

Samenleving
door anp
woensdag, 11 maart 2026 om 12:01
STRAATSBURG (ANP) - Meerdere partijgroepen in het Europees Parlement hebben in een debat over de oorlog in het Midden-Oosten opgeroepen dat het belangrijk is om met één stem te spreken in de EU. "Met 27 verschillende stemmen worden we niet serieus genomen", zei Jeroen Lenaers, die met het CDA is aangesloten bij de grootste partij EVP.
Daarbij doelde hij op de afwijkende visie van de Spaanse premier Pedro Sánchez over de NAVO en de Hongaarse premier Viktor Orbán over Oekraïne. Dat draagt volgens Lenaers bij aan een beeld in Washington en Beijing dat Europa "verdeeld is".
De sociaaldemocraten en Groenen stelden juist dat de EU gezamenlijk achter Sánchez moet staan. Die werd door Trump bedreigd met sancties om zijn afwijzing van de Amerikaanse aanvallen op Iran.
"Als een van de democratisch gekozen leiders wordt aangevallen, zouden we hem allemaal moeten steunen", zei Terry Reintke (Groenen). De sociaaldemocraten echoden ook de woorden van de Spaanse premier in het parlement: "Nee tegen de oorlog".
