Zangeres Adele bevestigt verloving tijdens show in München

MÜNCHEN (ANP) - De geruchten gingen al langer, maar de Britse zangeres Adele heeft nu zelf bevestigd dat ze gaat trouwen. Tijdens haar show in het Zuid-Duitse München vertelde de 36-jarige popster dat ze is verloofd met de Amerikaan Rich Paul.

Tijdens het concert hield een fan een bord omhoog met daarop de tekst "trouw met me". Adele reageerde daarop: "Ik kan niet met je trouwen, want ik ga al trouwen". Daarop liet de zangeres haar verlovingsring zien aan het publiek. De 42-jarige Paul is sportmakelaar. Als zijn bekendste klant geldt basketballer LeBron James, die ook een vriend is.

De Britse krant The Sun meldde eerder al dat Adele zich had verloofd. Ze was van 2018 tot 2021 getrouwd met Simon Konecki. De twee hebben een zoon, de 11-jarige Angelo. In 2022 begon Adele te daten met Paul. Hij heeft al drie kinderen uit een eerdere relatie.