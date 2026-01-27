Iedereen doet lelijk over Ilse DeLange: "Echt een graaikipje"

Sinds Ilse DeLange weer jurylid is bij The Voice kan ze geen goed doen. Veel mensen vinden haar fake en enorm overdreven. Daarover schrijft onder meer de Mediacourant.

De TV Kantine?”, zegt tv-expert Tina Nijkamp in de podcast Het probleem is dat ze heel stug blijft proberen 'lekker gewoon Twents' over te komen. Dat voelt niet authentiek aan, zeker niet als je verhalen van achter de schermen hoort. Zo was ze bij Eva Jinek, die samen met haar in haar studio ging kijken. “Ik dacht: is dit?”, zegt tv-expert Tina Nijkamp in de podcast De Mediaweek . “Ik heb me wel geërgerd aan Ilse DeLange. Ze deden hystérisch over een of andere studio. Ik dacht: Eva, ben jij ook muzikant? Een normaal iemand is toch niet zo enthousiast over een studio met een paar mengpanelen?”

Mediacolumnist Mark Koster denkt daar hetzelfde over. “Nee, joh. Dat sloeg helemaal nergens op. Ilse DeLange is een heel geraffineerde meid.” Tina: “Heel geraffineerd, maar dat zie je er nu toch wel doorheen.”

Tina Nijkamp vertelt over een van de eerste optredens van Ilse DeLange op tv: “Ze had toen al allemaal eisen waar ze gefilmd wilde worden en welke kant van het gezicht. Toen dacht ik al: oei, jij bent niet ’n heel makkelijk type zoals we dat kennen uit Salland-Twente. Totaal niet Twents eigenlijk.”

Dat zou ook blijken uit haar ruzie met Waylon ten tijde van hun deelname aan het songfestival. Mark: “Die Waylon, wat ook een lastig portret is, werd wel echt door haar geleid.” Tina: “Ilse wilde meer hebben dan hij toch, qua inkomsten?” Mark: “Ja, heel hebberig. Echt een graaikipje!”