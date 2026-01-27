ECONOMIE
Uber noemt uitspraak hof 'geweldige overwinning' voor chauffeurs

door anp
dinsdag, 27 januari 2026 om 13:56
AMSTERDAM (ANP) - Taxidienst Uber noemt de uitspraak van het gerechtshof in Amsterdam tegen FNV over vermeende schijnzelfstandigheid van zelfstandige taxichauffeurs "een geweldige overwinning" voor chauffeurs. Maurits Schönfeld, directeur Noord-Europa bij Uber, ziet het oordeel als bevestiging dat zij ondernemers zijn. "Het gerechtshof is glashelder: je mag niet alle chauffeurs over een kam scheren, zoals FNV probeerde", zegt hij.
Het gerechtshof bepaalde dinsdag dat de zes zelfstandigen die met Uber in hoger beroep procedeerden, ondernemers zijn en geen werknemers. In 2021 oordeelde de rechtbank in Amsterdam nog in het voordeel van FNV, waarna Uber in beroep ging. "Met deze heldere uitspraak hopen we samen met FNV dit hoofdstuk te sluiten, zodat nu een einde komt aan de onzekerheid voor chauffeurs", vervolgt Schönfeld. Dat zijn er in Nederland volgens het taxibedrijf duizenden.
"Chauffeurs zijn simpelweg te verschillend om ze over een kam te scheren", aldus Uber.
