Angela de Jong was bekend van stukjes in de krant over TV en van talloos veel optredens op diezelfde TV (waar ze vervolgens dan weer over schreef).

Maar met ingang van deze maand schrijft ze over politiek. En daar blijkt ze verstand van te hebben:

Angela is bang dat van lieverlede ook het bezit van een tuin belast gaat worden. En haar woning van een miljoen heeft een tuin. Nog een citaat:

"Dus ik zou zeggen: poot stijf houden, beste VVD, met die hypotheekrenteaftrek. Tot er duidelijkheid is en alles tot in de puntjes geregeld is. Ik heb echt geen zin om straks als brave burger buiten mijn schuld om in de ellende te zitten, zoals bijvoorbeeld de toeslagenouders is overkomen."

Angela als toeslagouder. Je ziet hoe slecht het zou gaan met het land zonder de VVD. Die ze de komende maanden dan ook met verve zal steunen in haar krant en op alle zenders.

Niet iedereen is enthousiast over haar politieke analyse. Een bloemlezing van X en Bluesky:

Jack van Gelder is sinds vandaag ook als vrouw verkrijgbaar pic.twitter.com/LbgzZAgVo2 — Jurryt van de Vooren (@jRRT) September 9, 2025

Jezelf vergelijken met toeslagenouders omdat er iets verandert aan de HRA, je moet maar durven. #angeladejong pic.twitter.com/Q3MizooRii — Huub Bellemakers (@HuubBellemakers) September 9, 2025

Ik had de hoop minder Angela de Jong te lezen, maar helaas

Wat een onzinnig geblaat zeg. Populistisch gewauwel zonder inhoudelijke kennis.



Laat die GroenLinks-twintigers eerst maar eens vijf dagen gaan werken, in plaats van met hun reet op Bali te zitten https://t.co/c0z5g36d4f — Olger 🍉🇺🇦🇵🇸💚 (@Olgeros) September 9, 2025