Polen sluit grens met Belarus om militaire oefening met Rusland

Samenleving
door anp
dinsdag, 09 september 2025 om 14:21
anp090925107 1
WARSCHAU (ANP/RTR) - Polen gaat donderdag om middernacht zijn grens met Belarus sluiten. Hiertoe is besloten wegens de gezamenlijke militaire oefeningen van Rusland en Belarus die in het buurland plaatsvinden, aldus premier Donald Tusk.
De exercities, Zapad genaamd, worden elke twee jaar gehouden en vinden dit jaar plaats in Belarus en het westen van Rusland. De oefeningen baren de NAVO-buurlanden zorgen. Rusland gebruikte ze in 2021 en 2022 ter voorbereiding op de inval in Oekraïne, dat toen ook vanuit Belarus werd aangevallen. De Belarussische president Aleksandr Loekasjenko noemde het idee dat zijn land de oefeningen zou inzetten om de Baltische staten en Polen aan te vallen onlangs "complete onzin".
Rusland is een zeer belangrijke bondgenoot van Belarus. De oorlog in Oekraïne heeft de banden, voor zover daar nog sprake van was, van het autocratische Belarus met westerse landen zwaar getroffen. Onder meer de EU heeft Belarus sancties opgelegd wegens betrokkenheid bij de invasie in Oekraïne.
