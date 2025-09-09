Zoveel bacteriën zitten er op een eurobiljet

We komen er allemaal mee in aanraking, bankbiljetten. En dat geld
is een broeinest van bacteriën. Zo bevinden zich ongeveer 11.0000 bacteriën op een gemiddeld eurobiljet. Dat is genoeg om een infectie op te lopen. Zo blijkt uit onderzoek van de universiteit van Oxford. De euro is echter nog redelijk schoon vergeleken met andere Europese valuta: op de Russische roebel en Zwitserse frank troffen de onderzoekers ruim 30.000 bacteriën aan, op de Deense kroon 40.000. Niet alleen cash geld is een fijne plek voor bacteriën. Ook je mobiele telefoon heeft het zwaar te verduren. Grote kans dat je na het kijken van je telefoon wat vaker schoonmaakt.