ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zoveel bacteriën zitten er op een eurobiljet

Ziekte, Gezondheid, gezondheidszorg
door Ans Vink
dinsdag, 09 september 2025 om 14:09
bijgewerkt om dinsdag, 09 september 2025 om 14:12
ANP-529210095
We komen er allemaal mee in aanraking, bankbiljetten. En dat geld is een broeinest van bacteriën. Zo bevinden zich ongeveer 11.0000 bacteriën op een gemiddeld eurobiljet. Dat is genoeg om een infectie op te lopen. Zo blijkt uit onderzoek van de universiteit van Oxford. De euro is echter nog redelijk schoon vergeleken met andere Europese valuta: op de Russische roebel en Zwitserse frank troffen de onderzoekers ruim 30.000 bacteriën aan, op de Deense kroon 40.000. Niet alleen cash geld is een fijne plek voor bacteriën. Ook je mobiele telefoon heeft het zwaar te verduren. Grote kans dat je na het kijken van je telefoon wat vaker schoonmaakt.
Bron(nen): Gezondheidsnet

Lees ook

In deze vakantielanden betaal je belachelijk veel extra kosten bij het pinnen (als je niet heel goed uitkijkt)In deze vakantielanden betaal je belachelijk veel extra kosten bij het pinnen (als je niet heel goed uitkijkt)
Mannen mijden financiële risico’s na emotioneel nieuws; vrouwen reageren heel andersMannen mijden financiële risico’s na emotioneel nieuws; vrouwen reageren heel anders
loading

POPULAIR NIEUWS

download (8)

Don Lemon: “Trump is zieker dan het Witte Huis doet voorkomen”

248377490_m

Kinderen die vaker deze voeding eten, hebben mogelijk gezondere ogen

Schermafbeelding 2025-09-09 103900

B&B Vol liefde: is Illya helemaal gek geworden?

VWH-DermNetNZ-Panniculitis-01-76febbb615f4442988c74db6a46187ba

Vroege signalen aan je handen dat er iets mis is met de alvleesklier

anp021224163-1

Presentatrice Veronica van Hoogdalem slachtoffer in deepfakezaak

ANP-532422810

Werkt 'dry needling' echt? Dit zegt de wetenschap

Loading