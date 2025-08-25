Jean-Paul uit B&B Vol liefde gespot in Amsterdam met deze vrouw

Jean-Paul heeft de Spaanse costa even verlaten voor een bezoekje aan het Prinsengrachtconcert in Amsterdam. En hij was daar niet alleen...

De flamboyante B&B-houder waagde een dansje met niemand minder dan oud-kandidate Renate. Tenminste daar lijkt het op. Het is niet met zekerheid te zeggen, maar zeker op de eerste foto is te zien dat de vrouw aan zijn zijde wel verdacht veel op de fitness-instructrice lijkt.

In de nieuwe reeks van B&B Vol liefde is momenteel te zien dat Renate naar huis is: Jean-Paul zei de romantische klik niet te voelen. Er zijn nu nog twee vrouwen over die dingen naar zijn hand. Maar mogelijk keert hij dus toch terug naar de sympathieke Renate, die overigens na de show zei 5,5 kilo aangekomen te zijn door de niet aflatende stroom eten en drinken die Jean-Paul haar voorzette.