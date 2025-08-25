ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Jean-Paul uit B&B Vol liefde gespot in Amsterdam met deze vrouw

Beroemd
door Désirée du Roy
maandag, 25 augustus 2025 om 14:44
Schermafbeelding 2025-08-25 144327
Jean-Paul heeft de Spaanse costa even verlaten voor een bezoekje aan het Prinsengrachtconcert in Amsterdam. En hij was daar niet alleen...
De flamboyante B&B-houder waagde een dansje met niemand minder dan oud-kandidate Renate. Tenminste daar lijkt het op. Het is niet met zekerheid te zeggen, maar zeker op de eerste foto is te zien dat de vrouw aan zijn zijde wel verdacht veel op de fitness-instructrice lijkt.
In de nieuwe reeks van B&B Vol liefde is momenteel te zien dat Renate naar huis is: Jean-Paul zei de romantische klik niet te voelen. Er zijn nu nog twee vrouwen over die dingen naar zijn hand. Maar mogelijk keert hij dus toch terug naar de sympathieke Renate, die overigens na de show zei 5,5 kilo aangekomen te zijn door de niet aflatende stroom eten en drinken die Jean-Paul haar voorzette.
Vorig artikel

Dodental door aanval op ziekenhuis in Khan Younis loopt op

Volgend artikel

Nederlanders opgepakt na plofkraak in Oostenrijkse plaats

POPULAIR NIEUWS

43778204_l

Wat vinden mannen (gemiddeld natuurlijk) mooie borsten

collage (79)

Het geheim van de handen van Trump

ANP-316701283

Het mysterie van de Bermudadriehoek is eindelijk opgelost

Scherm­afbeelding 2025-08-25 om 09.24.51

Dankzij Yesilgoz: alle macht nu bij BBB

47cb8aac

De 25 populairste aandelen bij particuliere Nederlandse beleggers

anp250825005 1

Schroefwormparasiet aangetroffen bij persoon in Verenigde Staten