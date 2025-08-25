ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nederlanders opgepakt na plofkraak in Oostenrijkse plaats

Samenleving
door anp
maandag, 25 augustus 2025 om 14:50
anp250825122 1
WENEN (ANP) - In Oostenrijk zijn drie Nederlanders opgepakt na een plofkraak op een geldautomaat in het dorp Hofkirchen im Traunkreis, ten zuiden van de stad Linz. Het gaat om een 32-jarige man uit Den Bosch, een man van 28 uit Amsterdam en een 25-jarige vrouw uit Hoofddorp. Ook een vierde persoon, van wie de nationaliteit niet bekend is gemaakt, is aangehouden. Bij de plofkraak werd niets buitgemaakt.
Na de arrestaties zijn in Nederland meerdere gebouwen doorzocht, melden Europol en het Oostenrijkse Openbaar Ministerie. Daarbij zijn auto's, munitie, 16.500 euro contant geld, gps-trackers en "ander bewijsmateriaal" in beslag genomen. Ook in Duitsland en Oostenrijk zijn doorzoekingen gedaan en spullen in beslag genomen. De resultaten van de operatie van vorige week zijn maandag naar buiten gebracht.
Oostenrijk kampt sinds enige tijd met een reeks explosies bij bankfilialen en pinautomaten, net als Nederland en Duitsland eerder.
Vorig artikel

Jean-Paul uit B&B Vol liefde gespot in Amsterdam met deze vrouw

Volgend artikel

Ten onrechte uitgezette Abrego Garcia weer opgepakt in VS

POPULAIR NIEUWS

43778204_l

Wat vinden mannen (gemiddeld natuurlijk) mooie borsten

collage (79)

Het geheim van de handen van Trump

ANP-316701283

Het mysterie van de Bermudadriehoek is eindelijk opgelost

Scherm­afbeelding 2025-08-25 om 09.24.51

Dankzij Yesilgoz: alle macht nu bij BBB

47cb8aac

De 25 populairste aandelen bij particuliere Nederlandse beleggers

anp250825005 1

Schroefwormparasiet aangetroffen bij persoon in Verenigde Staten