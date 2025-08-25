Nederlanders opgepakt na plofkraak in Oostenrijkse plaats

WENEN (ANP) - In Oostenrijk zijn drie Nederlanders opgepakt na een plofkraak op een geldautomaat in het dorp Hofkirchen im Traunkreis, ten zuiden van de stad Linz. Het gaat om een 32-jarige man uit Den Bosch, een man van 28 uit Amsterdam en een 25-jarige vrouw uit Hoofddorp. Ook een vierde persoon, van wie de nationaliteit niet bekend is gemaakt, is aangehouden. Bij de plofkraak werd niets buitgemaakt.

Na de arrestaties zijn in Nederland meerdere gebouwen doorzocht, melden Europol en het Oostenrijkse Openbaar Ministerie. Daarbij zijn auto's, munitie, 16.500 euro contant geld, gps-trackers en "ander bewijsmateriaal" in beslag genomen. Ook in Duitsland en Oostenrijk zijn doorzoekingen gedaan en spullen in beslag genomen. De resultaten van de operatie van vorige week zijn maandag naar buiten gebracht.

Oostenrijk kampt sinds enige tijd met een reeks explosies bij bankfilialen en pinautomaten, net als Nederland en Duitsland eerder.