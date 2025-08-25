Dodental door aanval op ziekenhuis in Khan Younis loopt op

KHAN YOUNIS (ANP/AFP) - Het dodental van de aanval op een ziekenhuis in Khan Younis in Gaza is verder opgelopen. De Gazaanse autoriteiten spreken nu van twintig doden en zeggen dat onder de slachtoffers vijf journalisten zijn. Ook een medewerker van de burgerbeschermingsdienst kwam om, aldus een woordvoerder van de organisatie.

De Israëlische krijgsmacht bevestigt een aanval in de omgeving van het Nasserziekenhuis te hebben uitgevoerd. In een verklaring laat ze weten "elk leed tegen onschuldige burgers" te betreuren en dat journalisten "als zodanig" geen doelwit zijn.

Volgens de burgerbeschermingsdienst werd het ziekenhuis eerst door een drone aangevallen en volgde er een luchtaanval op het moment dat gewonden werden geëvacueerd.

Al Jazeera meldt dat onder de gedode journalisten een foto- en camerajournalist van het medium is. AP zegt dat een freelance beeldjournalist is gedood die voor het internationale persbureau werkte. Ook een persoon die werkzaam was voor Reuters is volgens dat persbureau omgekomen.