Kaartverkoop Glennis Grace stokt: noodgedwongen naar kleine zaal AFAS live?

Glennis Grace is van plan om begin oktober een groot Whitney Houston-concert te geven in AFAS Live. Het wil echter nog niet echt vlotten met de kaartverkoop, schrijft de Mediacourant

Supermarktaffaire

“Volgens Top Ticketshop, de online organisatie die voor de kaartverkoop zorgt, loopt het geen storm voor de zangeres”, schrijft weekblad Privé. “Het is duidelijk: de hele supermarktaffaire heeft veel imagoschade opgeleverd.”

Imitatie-act

De vrije zit- en staanplaatsen kosten 46 euro, niet een bijzonder hoge prijs voor een optreden van iemand die enkele jaren geleden nog met gemak de zalen uitverkocht. Toch lijkt het erop dat ze de 6000 plekken in de grote zaal niet gaat vullen voor haar imitatie-act. “Misschien is het handiger om over te schakelen naar de kleine zaal, de zogenoemde Talent Stage”, sneert het weekblad. Daarvan is de capaciteit 700 bezoekers.

Pijnlijke vraag

En wat vindt Glennis er zelf van? Zij geeft het mooie weer de schuld. “Kijk, we hebben natuurlijk altijd te maken met mensen die op vakantie zijn, het is zomer, maar ik merk nu dat de kaartverkoop beter gaat dan eerst. Mensen komen weer terug, festivals zijn bijna over”, zegt ze tegen Shownieuws-verslaggever Thom Goderie.

Dikke huid

“Ik heb een hele dikke huid gekweekt. Natuurlijk zijn er momenten geweest dat ik dacht dat het niet meer goed komt. Laten we heel eerlijk zijn. Ik ben diep gegaan, maar 'dust yourself up and try again'.”