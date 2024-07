Katie Price zit diep in financiële problemen en reageert op arrestatiebevel

Katie Price, de Britse mediapersoonlijkheid met een rij tanden waar de Roelvinkjes nog een puntje aan kunnen zuigen, laat via haar Instagram Stories weten dat ze hard werkt om haar juridische en financiële problemen op te lossen. Dit statement komt na de uitvaardiging van een arrestatiebevel, omdat ze dinsdag niet bij haar rechtszaak over haar faillissementen aanwezig was.

Afwezigheid in de rechtbank

De 46-jarige Price verklaart dat haar afwezigheid in de rechtbank te wijten was aan opnames voor een documentaire over 'corrigerende ingrepen'. Ze vindt het onbegrijpelijk dat haar afwezigheid opnieuw voor negatieve media-aandacht heeft gezorgd.

“Ik doe m'n uiterste best”

“Er zijn veel grotere problemen in de wereld en ik weet zeker dat de meeste mensen zich vervelen bij het lezen van verhalen die voortdurend verkeerd worden verteld”, schrijft Price in haar Instagram Stories.

Whataboutism

Ondanks alle berichten over haar problemen, schaamt Price zich niet. “Ik neem de verantwoordelijkheid voor mijn situatie en ik doe er alles aan om me uit de nesten te werken en de zaken recht te zetten”, maakt ze duidelijk. “Ik doe mijn uiterste best om dingen recht te zetten in extreem moeilijke tijden. Ik wil nogmaals benadrukken dat er veel grotere en nieuwswaardiger verhalen zijn.”