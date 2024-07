Inflatie eurozone licht omhoog naar 2,6 procent in juli

LUXEMBURG (ANP) - De inflatie in de eurozone is in juli licht gestegen naar 2,6 procent op jaarbasis. Dat meldt het Europese statistiekbureau Eurostat in een voorlopige raming. In juni bedroeg de inflatie nog 2,5 procent.

De stijging is het gevolg van hogere energieprijzen, aldus Eurostat. De kerninflatie, waarin de schommelende prijzen voor energie, voeding, alcohol en tabak niet worden meegenomen, was stabiel op 2,9 procent in vergelijking met een maand eerder.

Binnen de eurozone werd de hoogste inflatie gemeten in België met 5,5 procent. In Finland lag die het laagst (0,6 procent). De Nederlandse inflatie op basis van de Europese geharmoniseerde rekenmethode was in juli 3,5 procent.