Kleinzoon Paul McCartney heeft relatie met dochter van Bill Gates

Phoebe Gates, de dochter van miljardair Bill Gates, heeft een relatie met Arthur Donald, een kleinzoon van Paul McCartney. De 21-jarige Gates behaalde dit jaar haar bachelor Biologie aan Stanford University en deelde foto's van het afstudeerfeest op Instagram. Op een van de foto's wordt ze opgetild door Donald. "Mijn vriendje, Arthur, geeft me een lift na de ceremonie", schrijft ze erbij.

Donald is de oudste kleinzoon van Paul McCartney en de in 1998 overleden Linda McCartney. Hij is de zoon van Mary McCartney en filmproducent Alistair Donald. Eerder had de 25-jarige Donald een relatie met de dochter van Reese Witherspoon, Ava.