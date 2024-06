Duizenden doen mee aan 48-uursstaking metaal- en technieksector

DEN HAAG (ANP) - Duizenden werkenden in de metaal- en techniekbranche leggen donderdag en vrijdag het werk neer bij een landelijke staking, meldt vakbond CNV. Ze zijn ontevreden over het cao-eindbod dat de werkgevers hebben gedaan.

Volgens de bond hebben 3600 mensen het werk neergelegd op verschillende locaties in Nederland. De grootste opkomst was in Groningen, waar zo'n 1350 mensen bijeenkwamen. In Rotterdam verzamelden zich ongeveer 750 mensen. Ook in Deventer, Eindhoven, Alkmaar, Utrecht en Holtum staakten medewerkers uit de sector.

Aan de landelijke staking gingen 21 regionale stakingen van 24 uur vooraf. "Maar van actiemoeheid is beslist geen sprake", zegt CNV-onderhandelaar Johann Honders. "Werkgevers kunnen deze massale oproep simpelweg niet meer negeren."

CNV zei eerder dat medewerkers 12,5 procent loonsverhoging nodig hebben om ongeveer gelijk te blijven qua koopkracht. De cao, die voor ruim 300.000 mensen geldt, is sinds april verlopen.